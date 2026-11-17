Yerel siyasette parti değiştirme iddiaları gündemden düşmüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada üç büyükşehir belediyesinin daha AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Atik, Tekirdağ, Muğla ve Antalya'yı işaret ederken, geçişlerin ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TEKİRDAĞ PERŞEMBE GÜNÜ GEÇİYOR"

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Fatih Atik, belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddialarına değinen Atik, geçişin perşembe günü gerçekleşmesini beklediğini söyledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

"MUTLAKA BİR İKİ TANE DAHA İLÇE BELEDİYESİ DAHA GEÇECEKTİR"

Atik, Tekirdağ'ın tek örnek olmayacağını belirterek, "Tekirdağ geçiyor, perşembe günü. Tek olmayacaktır. Mutlaka bir iki tane daha ilçe belediyesi de olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MUĞLA'YI YÜZDE 100 BEKLİYORUM"

Fatih Atik, AK Parti'ye geçebileceğini düşündüğü büyükşehir belediye başkanlarını da tek tek sıraladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçmesini beklediğini söyleyen Atik, "Muğla'yı, Ahmet Aras'ı yüzde 100 bekliyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Atik, Muğla ile Antalya'daki olası geçişlerin aynı dönemde gerçekleşebileceğini de dile getirdi.

ANTALYA İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Antalya'da da yakın zamanda siyasi hareketlilik yaşanabileceğini öne süren Atik, büyükşehir belediye başkanından ziyade belediye başkan vekilinin AK Parti'ye geçebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Atik, "Onun dışında Antalya'da çok yakın bir zamanda belediye başkan vekili de AK Parti'ye geçer diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir

"BAŞKA İSİMLER DE VAR"

Canlı yayında açıklamalarını sürdüren Atik, parti değiştirebilecek başka isimlerin de bulunduğunu belirterek, "Başka isimler de var. Başka isimler de olacaktır" dedi.