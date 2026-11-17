Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Sözcü TV'ye kayyum atanması hakkında ilk açıklamasını yapan Bahçeli, "Sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine, orada her akşam konuşmalarında dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" dedi.

COP31 MESAJI

Bahçeli'nin konuşmasından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

Antalya'da yapılan COP31 zirvesiyle Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline geldi. COP31 önemli sonuçlar verecektir.

Yaşanabilir dünya için barış şarttır. Sürdürülebilir barış ve istikrar, olmazsa olmazdır. Kısa ve orta vadede barış zor gözükmektedir.

'İÇ CEPHE' VURGUSU

Bölgemizde sistematik şiddet sarmalı var. Kötülük bugün bölgemize musallata olmuştur. Devlet ve milleti daha da kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz kriz yoktur. Sancılı geçiş dönemlerinde devletin sütunları ve dayanakları, milletimizin güvenliği ve refahı, iç cephenin önemi ve değeri tanımlara sığmayacak kadar çok boyutludur. Tarihin her döneminde devlet milletimizin hizmetinde olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır.

Eğitimsiz bir toplum modern uygarlığın karmaşaları arasında sebep-sonuç ilişkisini kuramayan zihinsel bir körlük içinde kalacaktır. Eğitim, devlet ve milletlerin hayatında varoluşun omurgasıdır. Türk-İslam geleneği içinde tarihin sınavını vermiş, toplumsal huzurun tesisini sağlamış değerler ile çağın ruhunu, zamanın realitesini kavramış kişiler yetiştirmektir.

EĞİTİM SİSTEMİ MESAJI

Dijital çağda belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonunda ülkemizde de değerler erozyonu yaşanıyor. Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, hem talim noktasında hem terbiye noktasında yetişmiş bireyler yetiştirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır.

Sayın Yusuf Tekin bakanlığında MEB'in önemli çalışmalar yaptığı açıktır. Şahsına yönelik ortaya konan bazı sözler hamasettir, ezberdir. Eğitime hepimiz çok boyutlu olarak kafa yormak durumundayız.

Eğitim kurumlarımızda yaşadığımız elim olayların ortaya çıkması doğal olarak odağımızı eğitim sistemine ve kurumlarına çevirdi. Eğitim sadece okullara ve aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç de değildir. Eğitim beşikten mezara kadar devam eder.

"ADIMLAR ATMAMIZIN ZAMANI GELDİ"

Dünyada sosyal medyada yasaklamalar gündemde. Sosyal medya noktasında gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, geçmektedir.

Yükü ağır olanın şerefi de büyük olur. Davamızda geçmişimiz temiz, alnımız pak, mücadelemiz haktır. Bizler kendimizi şerefli bir davanın mensupları olarak kabul ederiz. Bu duygu ve düşünce içince tarihi bir sorumlulukla ecdadın izinden ayrılmayız.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

2024'ün son çeyreğinde ortaya Terörsüz Türkiye politikası bu duruma örnek teşkil eder. Bu konuda atılan adım zamanın ruhuyla doğru bağlantılıdır. Türk milletinin beklentilerini en üst seviyede karşılamak maksadıyla atılan bu adımda karar alma süreçleri her bakımdan çok değerlidir.

Siyaset yapmayı kürsülerde nara atmak olarak değerlendirilenlerin hayal kırıklığına uğraması kaçınılmazdır. Bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhuna uygun konum almak bizim için zorunluluktur.

SÖZCÜ'YE KAYYUM AÇIKLAMASI

Gazeteciler tarafından Bahçeli'ye toplantının ardından Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atanması soruldu. MHP lideri, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım orada her akşam konuşmalarında dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" diye yanıt verdi.