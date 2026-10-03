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Kundaklandığı iddia edilen otomobil küle döndü

Eskişehir'de kundaklandığı iddia edilen otomobil küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kundaklandığı iddia edilen otomobil küle döndü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Kundaklandığı iddia edilen otomobil küle döndü 1

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kundaklandığı iddia edilen otomobil küle döndü 2

KUNDAKLAMA İDDİASI

Bazı çevre sakinleri, otomobilin bilerek ateşe verildiğini öne sürdü. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir tespit yapılmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kundaklama
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