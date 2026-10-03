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Yer: Ankara! Piyasaya süreceklerdi: Yakalandılar

Ankara’da, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen tesise düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi.

Yer: Ankara! Piyasaya süreceklerdi: Yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle’deki bir işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığı ve satışa sunulduğu tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tesise düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Yer: Ankara! Piyasaya süreceklerdi: Yakalandılar 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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