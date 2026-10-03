Yer: Ankara! Piyasaya süreceklerdi: Yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle’deki bir işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığı ve satışa sunulduğu tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tesise düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır