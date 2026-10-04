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Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 1

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 2

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 3

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, 40-60 kilometre/saat hızla esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 22°C parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 23°C parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 21°C parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 22°C parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 4

Ege
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 18°C parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 26°C parçalı ve az bulutlu
Muğla: 22°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak: 21°C parçalı bulutlu

Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Adana: 28°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 26°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 27°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 18°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 5

İç Anadolu
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 19°C parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 19°C parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 17°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 6

Batı Karadeniz
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: 19°C parçalı ve az bulutlu
Düzce: 20°C parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 19°C parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Amasya: 20°C parçalı ve yer yer çok bulutlu
Rize: 19°, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Samsun: 19°C parçalı ve yer yer çok bulutlu
Trabzon: 19°C parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu
Bölgenin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 17°C parçalı bulutlu
Kars: 17°C parçalı bulutlu
Malatya: 22°C parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 17°C parçalı bulutlu

Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı 7

Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diyarbakır: 24°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 25°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin: 24°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 27°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Denizlerde de rüzgar etkisini gösterecek. Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Özellikle kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekir.

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