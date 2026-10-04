Meteoroloji peş peşe uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, 40-60 kilometre/saat hızla esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 22°C parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 23°C parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 21°C parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 22°C parçalı ve az bulutlu

Ege

Bölgenin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 18°C parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 26°C parçalı ve az bulutlu

Muğla: 22°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Uşak: 21°C parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Adana: 28°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 26°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 27°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 18°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Bölgenin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 19°C parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 19°C parçalı ve az bulutlu

Konya: 18°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Nevşehir: 17°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: 19°C parçalı ve az bulutlu

Düzce: 20°C parçalı ve az bulutlu

Sinop: 22°C parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 19°C parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Amasya: 20°C parçalı ve yer yer çok bulutlu

Rize: 19°, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Samsun: 19°C parçalı ve yer yer çok bulutlu

Trabzon: 19°C parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Bölgenin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 17°C parçalı bulutlu

Kars: 17°C parçalı bulutlu

Malatya: 22°C parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 17°C parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diyarbakır: 24°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep: 25°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mardin: 24°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 27°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Denizlerde de rüzgar etkisini gösterecek. Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Özellikle kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekir.