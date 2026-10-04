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Güne eksi 7'yle başladılar! Camlar bile dondu

Ekim ayının ilk günlerinde Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi. Yağışlı geçen günlerin ardından bu sabah kentte hava sıcaklığı eksi 7 olarak ölçüldü. Sabah aracının başına gidenler ise camlarını donmuş olarak buldu.

Güne eksi 7'yle başladılar! Camlar bile dondu

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

Güne eksi 7 yle başladılar! Camlar bile dondu 1

ARACI OLANLARA KÖTÜ SÜRPRİZ

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

Güne eksi 7 yle başladılar! Camlar bile dondu 2

"HAVA BAYAĞI SOĞUK"

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

Güne eksi 7 yle başladılar! Camlar bile dondu 3

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.
Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güne eksi 7 yle başladılar! Camlar bile dondu 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars soğuk
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