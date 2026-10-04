Güne eksi 7'yle başladılar! Camlar bile dondu

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

ARACI OLANLARA KÖTÜ SÜRPRİZ

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

"HAVA BAYAĞI SOĞUK"

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.

Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.