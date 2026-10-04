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Iğdır'da mağazada kavga: 7 kişinin saldırdığı genç, muşta ve kesici aletlerle yaralandı

Iğdır’da ayakkabı mağazasında çıkan kavgada 7 kişilik grubun saldırısına uğradığı belirtilen 1 kişi, muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da mağazada kavga: 7 kişinin saldırdığı genç, muşta ve kesici aletlerle yaralandı

Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağazaya gelen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Iğdır da mağazada kavga: 7 kişinin saldırdığı genç, muşta ve kesici aletlerle yaralandı 1

IĞDIR'DA MAĞAZADA KAVGA

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, 7 kişilik grubun bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Mağaza dışına çıkarılan kişi, muşta ve kesici aletlerle yaralandı.

7 KİŞİ SALDIRDI

Kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdır da mağazada kavga: 7 kişinin saldırdığı genç, muşta ve kesici aletlerle yaralandı 2

MUŞTA VE KESİCİ ALETLERLE YARALANDI

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kavga
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