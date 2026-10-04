Trafikte "koltuk değiştirme" oyunu drona takıldı: 240 bin lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında bir otomobil yol üzerindeki büfenin önünde durdu.

TRAFİKTE "KOLTUK DEĞİŞTİRME" OYUNU

Araçtaki yolcu otomobilden inerek büfeye girdi. Bu sırada direksiyonda bulunan sürücü, araç içerisinden yolcu koltuğuna geçti. Bir süre sonra büfeden çıkan yolcu, otomobile binerek direksiyon başına geçti. Koltuk değiştirme anları ise denetim yapan dron tarafından havadan kaydedildi.

DRONA TAKILDI: 240 BİN LİRA CEZA

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, ilk olarak direksiyon başında bulunan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Sürücü ile araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır