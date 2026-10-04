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Konya’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hüseyin Altınbaşak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ç. yönetimindeki 42 JG 225 plakalı kamyon ile A.İ.K. idaresindeki 06 BM 1854 plakalı otomobil çarpıştı.

Konya’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı 1

KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kamyon kaza
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