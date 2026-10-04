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Efeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 'silahla tehdit' suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Efeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

7 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Ekiplerin Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında, 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.A. isimli hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın
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