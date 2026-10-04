Efeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında, 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.A. isimli hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
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