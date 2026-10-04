Efeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

7 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Ekiplerin Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında, 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.A. isimli hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır