Mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: Dede öldü, torunu yaralandı

Kaza, Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleriyle birlikte mantar toplamak için yaylaya gitmek isteyen Cemal Toklu (71) idaresindeki traktör, rampadan çıktığı sırada yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.

TRAKTÖR KAZASI YAŞLI ADAMI HAYATTAN KOPARDI

Kazada devrilen traktörün altında kalan Cemal Toklu (71) ile torunu E.T. (14) yaralanırken, traktörde bulunan R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



YARALI TORUN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan yaralılardan Cemal Toklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan E.T. ise, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) sevk edildi. Cemal Toklu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır