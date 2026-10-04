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Yalova'da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi açıklarında deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli sıvı dikkat çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine sıvının kaynağı ve içeriğinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, alınacak numunelerin analiz edilmesinin ardından kırmızı sıvının denize hangi noktadan ulaştığı da netlik kazanacak.

Yalova'da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde denizin yüzeyinde görülen kırmızı renkli sıvı vatandaşları tedirgin etti. Yetkililere bildirilen olayın ardından sıvının kaynağı ve içeriğinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Yalova da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndü 1

DENİZ YÜZEYİNDE KIRMIZI SIVI GÖRÜLDÜ

Taşköprü beldesindeki Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyine kırmızı renkli bir sıvının yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yalova da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndü 2

Bölgede yapılacak inceleme kapsamında sıvıdan numune alınarak içeriği araştırılacak. Kırmızı renkli sıvının denize hangi noktadan ulaştığı da gerçekleştirilecek inceleme ve analizlerin ardından belirlenecek.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE KİRLİLİK TESPİT EDİLMİŞTİ

Taşköprü beldesinin aynı bölgesinde 23 Temmuz 2025 tarihinde de deniz yüzeyinde atık yağ olduğu değerlendirilen bir malzeme tespit edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin o dönem gerçekleştirdiği incelemede, kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmişti. Ekipler, bölgedeki işletmelerde de inceleme yapmıştı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova deniz
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