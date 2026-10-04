10 gündür aranıyordu! Kayıp tıp öğrencisinin cansız bedeni göl kenarında bulundu

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Eğirdir Gölü’nün Mezarlık Altı mevkisinde bir erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

İncelemenin ardından ölen kişinin, 10 gündür kayıp olan Ramazan Çin olduğu tespit edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin’in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

ANNESİ DE 23 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır