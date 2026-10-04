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Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangından etkilenen kaplumbağaya duyarlı bir vatandaş sahip çıkarak üzerine su döktü ve gölgelik alana bıraktı.

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi Çırçırtepe mevkisindeki otluk alanda çıktı. Yangından yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında yanmak üzere olan bir kaplumbağa fark etti. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan kaplumbağa, çevrede bulunan duyarlı bir vatandaşa teslim edildi.

Kaplumbağaya suyla müdahale etti
Kaplumbağayı teslim alan vatandaş, yangından etkilenen hayvanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı. Ardından kaplumbağayı güneşten uzak, gölgelik bir alana bıraktı. Yangından kurtarılan kaplumbağanın o anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu ve haber kameralarına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı 1

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı 2

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı 3

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya vatandaş sahip çıktı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa
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