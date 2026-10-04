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Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama

Mersin’in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik ahlak polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede umuma açık gazinolar ve otellere yönelik planlı çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında mağdur 72, bilgi sahibi 39 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ise 28 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda,2 adet ruhsatsız tabanca, 376 adet mermi,3 adet ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 adet şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Çalışma çerçevesinde 102 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanma, iş yeri sahibi olan 22 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme suçu çerçevesinde işlem yapıldı.
3 şahsında tutuklama kararıyla arandığı operasyonda Mut Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti.

Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama 1

Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama 2

Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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