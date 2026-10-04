Türkiye'de hava değişiyor: Meteoroloji birçok bölgeyi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, güney kesimlerde ise yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde, Doğu Anadolu'nun ise batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'YE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklık 21°C, Bursa ve Kocaeli'de 22°C, Çanakkale'de ise 23°C olacak.

EGE

Ege'nin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İzmir'de sıcaklık 26°C, Muğla'da 22°C, Uşak'ta 21°C, Afyonkarahisar'da ise 18°C olacak.

AKDENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana'da 28°C, Hatay'da 27°C, Antalya'da 26°C ve Isparta'da 18°C sıcaklık tahmin ediliyor. Bu kentlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ankara ve Eskişehir'de sıcaklık 19°C olacak. Konya'da 18°C, Nevşehir'de ise 17°C ölçülmesi beklenirken, iki kentte de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların Bolu'da 19°C, Düzce'de 20°C, Sinop'ta 22°C ve Zonguldak'ta 19°C olması öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Amasya'da 20°C, Rize, Samsun ve Trabzon'da 19°C sıcaklık tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars ve Van'da sıcaklığın 17°C olması öngörülürken, Malatya'da termometreler 22°C'yi gösterecek. Malatya'da öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklık 24°C, Gaziantep'te 25°C, Şanlıurfa'da ise 27°C olacak. Bölgedeki bu kentlerde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.