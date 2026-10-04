AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Adana ve Osmaniye'de art arda gelen depremlerin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Bu 3 depremin ardından Adana ve Osmaniye'de çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

AKŞAM SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA

Bölgede akşam saatlerinde bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır