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AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Adana ve Osmaniye'de bugün peş peşe meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

AFAD duyurdu: Adana da 4.4 büyüklüğünde deprem 1

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Adana ve Osmaniye'de art arda gelen depremlerin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Bu 3 depremin ardından Adana ve Osmaniye'de çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

AFAD duyurdu: Adana da 4.4 büyüklüğünde deprem 2

AKŞAM SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA

Bölgede akşam saatlerinde bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

AFAD duyurdu: Adana da 4.4 büyüklüğünde deprem 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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