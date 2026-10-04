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Bursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Bursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Kaza, 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak savruldu. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kullanılamaz hâle gelen araç ve yola saçılan cam parçaları nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı 1

Bursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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