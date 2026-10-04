HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Lise eylemleri Fransa'yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi

Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemleri yer yer şiddet olaylarına sahne olurken hasar gören yaklaşık 500 okulda eğitime ara verileceği bildirildi. Şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde 24’ten fazla okulun ateşe verildiği de belirtildi.

Lise eylemleri Fransa'yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 2 ve France Inter kanallarında katıldığı programda, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle liselilerin günlerdir sürdürdüğü eylemleri değerlendirdi.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 1

BAZI OKULLAR GÜVENLİK SAĞLANANA KADAR KAPALI KALACAK

Şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde 24’ten fazla okulun ateşe verildiğini bildiren Geffray, hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini açıkladı.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 2
Geffray, lise eylemlerinde 78 eğitim görevlisinin yaralandığına dikkati çekerek, öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını dile getirdi.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 3

200 KİŞİ YARALANDI

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül’de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 4
Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 5


Ayrıca 800 civarında okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Lise eylemleri Fransa yı sarstı! Yüzlerce okulda eğitime ara verildi 6
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndüYalova'da korkutan görüntü: Denizin rengi kırmızıya döndü
Gelibolu’da bir apartmanın 4’üncü katından çıkan yangın korkuttuGelibolu’da bir apartmanın 4’üncü katından çıkan yangın korkuttu

Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.