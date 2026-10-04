Söke’de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan aranan Y.Ş. isimli şahsın bulunduğu tespit edildi.
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (43), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
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