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Söke’de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Söke’de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan aranan Y.Ş. isimli şahsın bulunduğu tespit edildi.

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (43), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın Söke
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