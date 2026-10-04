HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEKNOFEST Şanlıurfa'da güvenlik ASELSAN teknolojilerine emanet edildi

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da yüksek teknolojiyle donatılmış güvenlik sistemlerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Festival alanının güvenliğinde, milli imkânlarla geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen sistemler aktif olarak görev yaptı.

TEKNOFEST Şanlıurfa'da güvenlik ASELSAN teknolojilerine emanet edildi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, binlerce ziyaretçinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişmiş görüntüleme, izleme ve yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanıldı.

KAMERALARDAN GELEN GÖRÜNTÜLER ANLIK OLARAK GÜVENLİK MERKEZİNE AKTARILDI

Festival kapsamında kullanılan ASELSAN imzalı güvenlik çözümleriyle etkinlik alanı çok sıkı bir şekilde izlendi. Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler, anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarıldı. Böylece güvenlik ekipleri sahadaki gelişmeleri merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak takip etti.

ASELSAN, TEKNOFEST gibi yüksek ziyaretçi yoğunluğuna sahip büyük organizasyonlarda, güvenlik personelinin sahadaki çalışmalarını ileri teknolojiyle desteklemek için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıEfeler’de 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Söke’de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıSöke’de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aselsan Şanlıurfa Teknofest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.