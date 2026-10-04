Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir halı yıkamacıda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkamacıda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İddiaya göre M.C.K., kavga sırasında H.E.Ö. (22) ve M.A.Y.'yi (23) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi devam eden M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.C.K.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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