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Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir halı yıkamacıda iki grup arasında çıkan kavgada H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli M.C.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir halı yıkamacıda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HALI YIKAMACIDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkamacıda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

İddiaya göre M.C.K., kavga sırasında H.E.Ö. (22) ve M.A.Y.'yi (23) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi devam eden M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.C.K.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kavga
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