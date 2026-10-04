Van Gölü sahilinde yeni sosyal yaşam alanı: İşyurtları Kurumu Restoranı hizmete girdi

Yalnızca yemek hizmeti sunan bir restoran olmanın ötesinde sosyal yaşam alanı olarak planlanan tesisin, vatandaşların ve ailelerin göl manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Geniş yeşil alanları ve farklı kullanım imkânlarıyla tesisin Van’ın sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması bekleniyor.

VAN GÖLÜ VE SÜPHAN DAĞI MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tesisin en dikkat çekici özelliklerinin başında konumu geliyor. Van Gölü kıyısında yer alan restoran, gölün yanı sıra karşısında uzanan Süphan Dağı manzarasıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzaranın tesise farklı bir atmosfer kazandırması bekleniyor. Geniş ve ferah kullanım alanları sayesinde vatandaşlar tesisten yalnızca yemek yemek için değil, dinlenmek ve göl manzarası eşliğinde zaman geçirmek için de yararlanabilecek.

Sahil yoluyla bağlantısı bulunan tesis, ulaşım kolaylığı açısından da avantaj sağlıyor. Kent merkezinden ve çevre ilçelerden gelecek ziyaretçiler için erişilebilir bir sosyal alan oluşturulması amaçlanıyor.

KAHVALTIDAN AKŞAM YEMEĞİNE KADAR HİZMET

Van İşyurtları Kurumu Restoranı’nda günün farklı saatlerinde hizmet verilmesi planlanıyor. Kahvaltıdan öğle ve akşam yemeklerine kadar geniş bir hizmet seçeneği sunacak tesiste vatandaşlar yemeklerini Van Gölü manzarası eşliğinde yiyebilecek.

Restoranda konforlu hizmet ile uygun fiyat anlayışının bir arada sunulması hedefleniyor. Farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaşması beklenen tesis, Van Gölü manzarasında yemek yemek isteyen vatandaşlar için yeni bir alternatif oluşturuyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara’nın öncülüğünde ve destekleriyle hayata geçirilen çalışmaların, İşyurtları Kurumunun üretim, hizmet ve toplumsal fayda anlayışına katkı sağlaması hedefleniyor.

AİLELER İÇİN ÇOCUK OYUN ALANI, MESCİT VE OTOPARK

Yaklaşık 250 kişilik kapasiteye sahip tesiste ziyaretçilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlara da yer verildi.

Ailelerin çocuklarıyla rahatça vakit geçirebilmesi amacıyla kapalı çocuk oyun alanı oluşturulurken, tesiste mescit ve otopark da bulunuyor. Geniş yeşil alanları sayesinde özellikle ailelerin uzun süre vakit geçirebileceği konforlu bir ortam sunuluyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara’nın katkılarıyla kentte yeni bir sosyal alan olarak hizmete kazandırılan İşyurtları Kurumu Restoranı, gerek konumu gerek sunduğu imkânlarla Vanlıların ve kenti ziyaret eden misafirlerin yeni buluşma noktalarından biri olmaya aday.