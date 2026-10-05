Hamid dosyasında soruşturma derinleşti: Anne ve dayı gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında soruşturma genişletildi. 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve kök hücre nakli için biyolojik babasına ulaşmak istediğini belirterek programa başvurmuştu.

DNA TESTİYLE YILLARDIR BİLDİĞİ GERÇEK DEĞİŞTİ

Programda yapılan DNA testi sonucunda Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hamid, biyolojik babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürerek gerçek babasına ulaşmak için yardım istedi.

Genç adamın tedavi süreci nedeniyle biyolojik babasına ulaşma isteği dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

CANLI YAYINDA 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Hamid'in programda yaptığı "Ölmek istemiyorum" çağrısı da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç adam, sağlık sorunları nedeniyle biyolojik babasına ulaşmasının kendisi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Hamid'in programda dile getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın "çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tehdit" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Hamid, programda annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü. Ayrıca dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da biyolojik babasının kimliği hakkında bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

BİYOLOJİK BABASININ KİMLİĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Dosyada en çok merak edilen konulardan biri Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kimliği olmaya devam ediyor. Hamid'in tedavi süreci nedeniyle biyolojik babasına ulaşmak istediği belirtilirken, babasının kimliği henüz resmi olarak açıklanmadı.

Anne Nihal Beyit ile dayı Mehmet Yorulmaz'ın gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçilirken, dosyadaki iddiaların adli makamların yürüteceği soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.