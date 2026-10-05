Hayati Yazıcı'ya veryansın etti! Mustafa Yazıcı hakkındaki açıklaması tartışma yarattı: "İktidar üyesinin böyle demesi gerekmez mi?"

Fon soruşturması üzerine AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya kadar AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ilgili iddialar da tartışma yarattı. İddialar üzerine Hayati Yazıcı'dan gelen açıklama ise Sabah yazarı Melih Altınok'un hedefinde. Altınok, Hayati Yazıcı'nın açıklamasını eleştirirken yazar Alev Alatlı'nın "Bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" ifadelerini anımsattı.

'SAYAN KAYA' TEPKİSİ: "'AİLECEK AĞLIYORUZ' DİYECEĞİNE ÖNCE BUNU YANITLASIN"

Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tepkisini dile getirirken Altınok, "Ulusal tehdit aile boyu refaha ermiş Fatma Betül Sayan Kaya'nın hiç mi umurunda değil?" diye sordu.

Altınok, Sayan Kaya'yı "Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu anlamadı mı da hâlâ milyonlarına milyonlar katmanın derdinde" sözleriyle eleştirdi.

Sayan Kaya'nın gazetecilere "Ailecek ağlıyoruz" şeklinde açıklama yapmasına tepki gösteren Altınok, yönelttiği bu sorulara yanıt istedi.

HAYATİ YAZICI'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Altınok'un hedefindeki diğer isim ise Hayati Yazıcı oldu. Oğlu Mustafa Yazıcı'nın varlık yönetim şirketi olduğu yönünde çıkan haberleri anımsatan Altınok, "Yani bankaların vatandaşlardan alamadığı borçları satın alıp tahsil ediyormuş" dedi.

*Mustafa Yazıcı ve Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı, iddiaların ardından "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama üzerinden Hayati Yazıcı'ya yüklenen Altınok, yazar Alev Alatlı'nın "Bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" sözlerini anımsattı.

"İKTİDAR ÜYESİ BİR SİYASETÇİNİN BÖYLE DEMESİ GEREKMEZ Mİ?"

Altınok tepkisini şu soruyla dile getirdi: "İktidar üyesi bir siyasetçinin, 'Dar gelirli vatandaş ekonomik sıkıntı içindeyken, kara bulut gibi üzerlerine çöken bankaların tahsildarlığına soyunmak, pozisyonum gereği ailemize yakışmaz' demesi gerekmez mi?"

YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fon soruşturması' kapsamında Mustafa Yazıcı'nın ifadesi alınmıştı. İfadesinin ardından Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.