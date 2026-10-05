HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayati Yazıcı'ya veryansın etti! Mustafa Yazıcı hakkındaki açıklaması tartışma yarattı: "İktidar üyesinin böyle demesi gerekmez mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, adı fon soruşturmasına karışan oğlu Mustafa Yazıcı hakkında "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur" demişti. Gazeteci Melih Altınok, Hayati Yazıcı'nın bu açıklamasına tepki gösterip "İktidar üyesi bir siyasetçinin 'Bankaların tahsildarlığına soyunmak pozisyonum gereği ailemize yakışmaz' demesi gerekmez mi?" diye sordu.

Hayati Yazıcı'ya veryansın etti! Mustafa Yazıcı hakkındaki açıklaması tartışma yarattı: "İktidar üyesinin böyle demesi gerekmez mi?"
Mehmet Hazar Gönüllü

Fon soruşturması üzerine AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya kadar AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ilgili iddialar da tartışma yarattı. İddialar üzerine Hayati Yazıcı'dan gelen açıklama ise Sabah yazarı Melih Altınok'un hedefinde. Altınok, Hayati Yazıcı'nın açıklamasını eleştirirken yazar Alev Alatlı'nın "Bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" ifadelerini anımsattı.

'SAYAN KAYA' TEPKİSİ: "'AİLECEK AĞLIYORUZ' DİYECEĞİNE ÖNCE BUNU YANITLASIN"

Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tepkisini dile getirirken Altınok, "Ulusal tehdit aile boyu refaha ermiş Fatma Betül Sayan Kaya'nın hiç mi umurunda değil?" diye sordu.

Hayati Yazıcı ya veryansın etti! Mustafa Yazıcı hakkındaki açıklaması tartışma yarattı: "İktidar üyesinin böyle demesi gerekmez mi?" 1

Altınok, Sayan Kaya'yı "Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu anlamadı mı da hâlâ milyonlarına milyonlar katmanın derdinde" sözleriyle eleştirdi.

Sayan Kaya'nın gazetecilere "Ailecek ağlıyoruz" şeklinde açıklama yapmasına tepki gösteren Altınok, yönelttiği bu sorulara yanıt istedi.

HAYATİ YAZICI'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Altınok'un hedefindeki diğer isim ise Hayati Yazıcı oldu. Oğlu Mustafa Yazıcı'nın varlık yönetim şirketi olduğu yönünde çıkan haberleri anımsatan Altınok, "Yani bankaların vatandaşlardan alamadığı borçları satın alıp tahsil ediyormuş" dedi.

Hayati Yazıcı ya veryansın etti! Mustafa Yazıcı hakkındaki açıklaması tartışma yarattı: "İktidar üyesinin böyle demesi gerekmez mi?" 2

  • *Mustafa Yazıcı ve Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı, iddiaların ardından "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama üzerinden Hayati Yazıcı'ya yüklenen Altınok, yazar Alev Alatlı'nın "Bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" sözlerini anımsattı.

"İKTİDAR ÜYESİ BİR SİYASETÇİNİN BÖYLE DEMESİ GEREKMEZ Mİ?"

Altınok tepkisini şu soruyla dile getirdi: "İktidar üyesi bir siyasetçinin, 'Dar gelirli vatandaş ekonomik sıkıntı içindeyken, kara bulut gibi üzerlerine çöken bankaların tahsildarlığına soyunmak, pozisyonum gereği ailemize yakışmaz' demesi gerekmez mi?"

İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı'yla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı'yla ilgili açıklama

 Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt

Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt

 Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı

Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı

YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fon soruşturması' kapsamında Mustafa Yazıcı'nın ifadesi alınmıştı. İfadesinin ardından Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya erken seçime gidiyor: Başbakan Sanchez parlamentoyu feshettiİspanya erken seçime gidiyor: Başbakan Sanchez parlamentoyu feshetti
Hamid dosyasında soruşturma derinleşti: Anne ve dayı gözaltındaHamid dosyasında soruşturma derinleşti: Anne ve dayı gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Hayati Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Otomobil pazarında tablo değişti!

Otomobil pazarında tablo değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.