Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan fon krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yer alan eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı da soruşturmada yer aldı. Mustafa Yazıcı hakkında "yurt dışı yasağı" kararı verildi.

YAZICI'DAN AÇIKLAMA

TBMM’nin açılışında basın mensuplarının sorularına tek cümlelik yanıt veren Hayati Yazıcı “Açıklayacağım” ifadelerini kullandı. Hayati Yazıcı AK Parti hükümetlerinde hem Devlet Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapmıştı. Yazıcı AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

KAYA VE EŞİNDEN MİLYARLIK SATIŞ

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin, özellikle Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde çok yüksek kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı. Kaya'nın yaklaşık 63,4 milyon TL'lik hisse alımının daha sonra yaklaşık 1,3 milyar TL'lik satışa dönüştüğü ve satışın 16 Eylül'deki büyük piyasa düşüşünden kısa süre önce gerçekleştiği belirlendi.