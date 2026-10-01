Bu sabah gözaltına alınmıştı! Mezitli Belediye Başkanı iki saldırının azmettiricisi çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin'deki belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in Çağın Medya ve Yeni Parti İl Başkanlığı'na yapılan saldırılarda azmettirici konumda olduğu tespit edildi.

Mersin bugün hareketli dakikalara sahne oldu. Sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrı bir soruşturmanın daha yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık dosyasında, 4 Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin, 5 Eylül 2026'da ise Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada saldırıları gerçekleştiren şüpheliler Erkan Değirmenci, Mustafa Cuci, Adnan Bora ve ⁠Gökhan Yıldırım'ın yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

'AZMETTİRİCİ'

Soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer'in söz konusu eylemlerde azmettirici konumunda olduğuna yönelik tespit yapıldığı kaydedildi. Bu iddialara ilişkin soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.