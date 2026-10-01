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Meclis’te dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi

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TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışında DEM Partili milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi. Bahçeli ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise yine tokalaşmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün düzenlenen törenle başladı. Açılışta DEM Partili milletvekillerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girmesi dikkat çekti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli de Bahçeli ile tokalaştı.

Meclis’te dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi 1

DEM Partili milletvekilleri Bahçeli ile tek tek selamlaştıktan sonra Genel Kurul Salonu’ndaki yerlerini aldı. Yeni yasama döneminde Meclis’te "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik bir izleme komisyonunun kurulması öngörülürken, Genel Kurul’un yasama çalışmalarına ise 6 Ekim’de başlaması bekleniyor.

Meclis’te dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi 2

DERVİŞOĞLU İLE BAHÇELİ YİNE TOKALAŞMADI

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bu yıl da tokalaşmadığı görüldü.

Meclis’te dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP tbmm DEM Parti
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