Ozempic kullanan milyonları ilgilendiriyor! Sahte ilaç nasıl anlaşılır?

ABD Adalet Bakanlığı ve federal savcıların açıklamasına göre, Hindistan vatandaşı 33 yaşındaki S. R. ile 37 yaşındaki V. R., sahte Ozempic ürünlerini ABD'ye sokmak ve dağıtmakla suçlanıyor.

FDA'nın Ceza Soruşturmaları Birimi'nin de destek verdiği soruşturmanın merkezinde, sahte ilaçların Çin'deki onaylanmamış tedarikçilerden temin edilmesi yer alıyor.

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre söz konusu kişiler, Temmuz 2023 ile Nisan 2024 arasında sahte Ozempic ürünleri satın aldı. Bu ürünlerin daha sonra ABD'deki dağıtıcılara yüksek indirimlerle satıldığı öne sürüldü.

SAHTE ÜRÜNLERİN KUTUSUNDAKİ TAKLİT DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmayı dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri ise sahte ürünlerin yalnızca ilaçtan ibaret olmaması.

İddialara göre sahte Ozempic ürünleri; ilaç kutuları, kalem etiketleri, iğneler ve kullanım talimatlarının yer aldığı prospektüslerle birlikte hazırlandı. Bu materyallerin tamamının gerçek ürün izlenimi oluşturacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

FDA, daha önce de sahte Ozempic ürünleri konusunda kamuoyuna uyarıda bulunmuştu.

DAHA ÖNCE DE BİNLERCE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

FDA, Aralık 2023'te sahte Ozempic ürünlerine ilişkin bir uyarı yayımlamış ve binlerce ürün ele geçirdiğini açıklamıştı.

İddianamede, söz konusu uyarı ve el koyma işlemlerinin ardından da sahte ürünlerin satışının sürdüğü öne sürüldü.

Ancak mahkeme süreci devam ediyor. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler, mahkeme tarafından suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.

SAHTE İLAÇ KULLANMAK NEDEN TEHLİKELİ?

FDA'ya göre sahte ilaçlar, gerçek ürünlerde bulunması gereken etken maddeyi hiç içermeyebilir. Bunun yanı sıra etken maddenin olması gerekenden fazla ya da az miktarda bulunması da mümkün.

Bu durum ilacın beklenen etkiyi göstermemesine veya ciddi sağlık risklerine yol açmasına neden olabilir.

Sahte Ozempic ürünlerinde başka bir riskin de iğneler olduğu belirtildi. FDA'nın daha önce ele geçirdiği bazı sahte ürünlerde kullanılan iğnelerin de taklit olduğu ve steril olduklarının doğrulanamadığı bildirildi. Bu nedenle enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon riski ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yapıldı.

GERÇEK OZEMPİC İLE SAHTE ÜRÜN NASIL AYIRT EDİLİR?

Sahte ürünler zaman zaman gerçek ilaçların ambalajlarına oldukça benzer şekilde hazırlanabilir. Hatta bazı sahte ürünlerde gerçek ürünlere ait parti numaralarının kullanılması, sahte ilacı fark etmeyi daha da zorlaştırabilir.

FDA, Aralık 2025'te PAR1229 parti numarasını taşıyan sahte Ozempic 1 miligram kalemleri konusunda yeniden uyarıda bulundu.

Buradaki önemli ayrıntı ise söz konusu parti numarasının gerçek bir parti numarası olmasıydı. FDA'nın verdiği bilgilere göre sahte ve gerçek kalemler arasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri, kalemin üzerindeki 'EXP/LOT' ifadesinin konumu.

Sahte kalemlerde 'EXP/LOT' ifadesi tarih ve parti kodunun sol tarafında bulunuyor. Gerçek kalemlerde ise 'EXP/LOT' ifadesi tarih ve parti kodunun doğrudan üzerinde yer alıyor.

Bu nedenle yalnızca parti numarasının bulunması, ürünün kesin olarak gerçek olduğu anlamına gelmiyor.

SAHTE İLAÇLARI ELE VEREN İŞARETLER NELER?

FDA, hastaların ilaçlarını kullanmadan önce ambalajı ve ürünü dikkatlice incelemesini tavsiye etti.

Sahte veya güvenli olmayan bir ilaçtan şüphelenilmesine neden olabilecek bazı işaretler şöyle:

İlacı kullandıktan sonra daha önce yaşanmamış veya olağandışı yan etkilerin ortaya çıkması

Ambalajın normalden farklı görünmesi

Kutunun hasarlı olması

Ürün üzerinde yabancı bir dil bulunması

Son kullanma tarihinin bulunmaması

Son kullanma tarihinin geçmiş olması

İlacın reçete gerektirdiği halde reçetesiz satılması

İlacın normal fiyatının çok altında satılması veya gerçek olamayacak kadar büyük indirimler yapılması

İlacı satan yerde soruları yanıtlayabilecek lisanslı bir eczacının bulunmaması

OZEMPİC ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

FDA, Ozempic reçetelerinin yalnızca eyalet tarafından ruhsatlandırılmış eczanelerden temin edilmesini ve hastaların kullanmadan önce her bir kalemi kontrol etmesini önerdi.

Özellikle internet üzerinden veya yetkisiz satıcılardan alınan ilaçlarda fiyatın çok düşük olması tek başına avantaj olarak değerlendirilmemeli. Ambalaj, ürün etiketi, son kullanma tarihi ve diğer bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.

Şüpheli görünen bir ürünün kullanılmaması ve konu hakkında bir eczacı veya sağlık profesyonelinden bilgi alınması önem taşıyor.

SAHTE İLAÇTAN ŞÜPHELENENLER NE YAPMALI?

FDA, sahte veya güvenli olmadığı düşünülen ilaçlarla karşılaşan kişilerin durumu kuruma bildirmesini istiyor.

Özellikle ambalajı şüpheli olan, beklenmeyen yan etkilere yol açan veya yetkisiz bir satıcıdan temin edilen ilaçların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerekir.

ABD'deki soruşturma Ozempic üzerinden gündeme gelse de uzmanların ve sağlık otoritelerinin sahte ilaçlara ilişkin temel uyarısı tüm reçeteli ilaçlar için geçerli: İlacın nereden satın alındığı, ambalajının nasıl göründüğü ve ürün bilgilerinin birbiriyle uyumlu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.