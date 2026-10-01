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Soma'da maden ocağında göçük! 7 işçiden 2'si kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada kriz merkezi oluşturulduğu ve ekiplerin ivedilikle görevlendirildiği belirtildi. İlk bilgilere göre 7 işçinin bulunduğu madende 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Soma'da maden ocağında göçük! 7 işçiden 2'si kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada göçük yaşanan madende 7 işçi bulunduğu çalışmaların devam ettiği ve şu ana kadar 2 işçinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

Soma da maden ocağında göçük! 7 işçiden 2 si kurtarıldı, çalışmalar sürüyor 1

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Valilikten yapılan ilk yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SON AÇIKLAMA: 2 İŞÇİ KURTARILDI

Manisa Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı son açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Soma maden ocağı Göçük
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