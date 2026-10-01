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İçişleri Bakanlığı'nın tüm merkez birimlerine en üst düzey tescil

İçişleri Bakanlığı, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak "ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı. Diğer kurumlardan farklı olarak Bakanlık, bu belgeyi yalnızca bilgi teknolojileri altyapısı için değil, Merkez Teşkilatında yer alan tüm hizmet birimlerini kapsayacak şekilde alarak öncü bir rol üstlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm merkez birimlerine en üst düzey tescil

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), dijitalleşen kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için attığı adımları uluslararası alanda tescilledi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan kapsamlı denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığına; idari ve hukuki faaliyetlerden bilgi teknolojileri altyapısına kadar tüm merkez teşkilat birimlerini kapsayan 'ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi.

İlk belgelendirme tarihi 3 Haziran 2026 olan sertifikanın, ilk etapta 2 Haziran 2027'ye kadar geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

BİLGİ GÜVENLİĞİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜM MERKEZ TEŞKİLATI KAPSAMA ALINDI

Birçok kamu kurumu söz konusu belgeyi sadece BT altyapıları veya sınırlı birimler için alırken, İçişleri Bakanlığı bu süreci çok daha geniş ve kapsamlı bir çerçevede tamamladı.

Bakanlık, bilgi güvenliği yönetimini yalnızca bilgi teknolojileri altyapısıyla sınırlı tutmayarak Merkez Teşkilatının tamamını kapsayan bütüncül bir yapıda ele aldı. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının, ISO/IEC 27001:2022 standardının tüm gerekliliklerini karşıladığı tespit edildi ve Bakanlık merkez teşkilat birimleriyle bu sertifikaya sahip olan öncü bakanlık olma özelliğini kazandı.

MİLLİ GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERE TAM KORUMA

Sertifika; merkez teşkilatında yürütülen idari, mali, hukuki, stratejik, güvenlik ve acil çağrı merkezi sağlık/ihbar faaliyetlerinin standartlarını güvence altına aldı. Kapsama ayrıca yazılım ve donanım sistemleri, veri merkezleri, iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezleri ile elektronik iletişim süreçleri de dahil edildi.

Özellikle karar alma mekanizmalarında kullanılan kurumsal veriler, İçişleri Bakanlığı hizmet birimlerine ait kişisel veriler ile milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki veriler uluslararası standartlar çerçevesinde koruma altına alınmış oldu.

HEDEF: SÜREKLİ GELİŞİM

Bilgi güvenliğini yalnızca teknik bir sistem koruması olmaktan çıkarıp kurum geneline yayılan bir yönetim modeli haline getiren İçişleri Bakanlığı, siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmayı sürdürüyor.

ISO/IEC 27001:2022 Sertifikasının alınması bir sonuç değil, bilgi güvenliği alanındaki sürekli iyileştirme ve gelişim anlayışının yeni bir aşaması olarak değerlendirilirken, İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de uluslararası standartlar ve “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.

İçişleri Bakanlığı nın tüm merkez birimlerine en üst düzey tescil 1

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İçişleri Bakanlığı
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