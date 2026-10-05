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NASA’nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham: "Uzaydan hemşehrilerime el sallayacağım"

NASA’nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevi öncesinde yayınladığı video mesajıyla Türkiye’de yaşayan ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslendi. Burnham, "Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi.

NASA’nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham: "Uzaydan hemşehrilerime el sallayacağım"

Annesi Türk babası ile ABD'li bir asker olan, babasının bir dönem görev yaptığı İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya gelen NASA astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında katılacağı ilk uzay görevine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz Burnham, yayınladığı video mesajda ailesi ve Türkiye ile bağlarını anlattı. Burnham, mesajında özellikle anneannesi ve dedesinin çocukluğundaki etkisine dikkat çekti.

"ANNEANNEM ECEABATLI, DEDEM AFYONLU"

Asker bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Deniz Burnham, Türkiye’deki çocukluk anılarını şu ifadelerle paylaştı:

“Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye’deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.”

NASA’nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham: "Uzaydan hemşehrilerime el sallayacağım" 1

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Burnham, NASA tarafından 2021 Astronot Adayı Sınıfı'na katılmak üzere seçildi ve Ocak 2022'de görevine başladı. Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yapan Burnham, lisans derecesini Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da kimya mühendisliği alanında, yüksek lisans derecesini ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı. Burnham, ABD Donanması Yedek Kuvvetleri'nde Mühendislik Görev Subayı olarak hizmet verdi. Kendisi, tek motorlu kara ve deniz uçağı, aletli uçuş (instrument rating) ve döner kanatlı hava aracı (helikopter) yetkilerine sahip, lisanslı bir özel pilottur. Burnham şu anda, kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Roscosmos'a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için eğitim görmeye devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Astronot NASA
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