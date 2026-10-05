Rusya'da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde bulunan Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görev yapan 28 yaşındaki laborant Darya Şhipilova'nın ani ve şüpheli ölümü ülkede endişeye neden oldu. Şhipilova'nın ölümünün ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, İrkutsk'tan gelen yolcuların olası veba vakalarına karşı ateş ölçümünden geçirildiği görülüyor.

UÇAKTAKİ GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki Darya Şhipilova'nın ani ve şüpheli ölümü, olası bir biyolojik risk tartışmasını beraberinde getirdi.

Olayın ardından Rusya'da İrkutsk'tan gelen yolculara yönelik kontroller yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde, olası veba vakalarına karşı yolcuların vücut sıcaklıklarının kontrol edilmesi salgına ilişkin tedirginlikleri artırdı.

YETKİLİLER VEBA BULGUSUNA RASTLANMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yetkililer ise daha önce Şhipilova'dan ve laboratuvardan alınan detaylı biyolojik örneklerin incelendiğini açıklamıştı. Yapılan incelemelerde personelin mesleki faaliyetleriyle ilişkili herhangi bir veba etkenine veya ölümcül mikroorganizmaya rastlanmadığı bildirilmişti.

Yetkililerin açıklamasına rağmen sosyal medyada yayılan görüntüler akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan Laboratuvar kaynaklı bir salgın tehlikesinin bulunmadığını savunan resmi makamların açıklamalarına rağmen bölge halkı olayla ilgili gelişmeleri yakından takibi sürdürüyor.