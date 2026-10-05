HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi

Rusya'nın İrkutsk kentindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki laborant Darya Şhipilova'nın şüpheli ölümü endişeye neden oldu. Yetkililer incelemelerde veba veya ölümcül bir mikroorganizmaya rastlanmadığını açıklarken, İrkutsk'tan gelen yolculara zorunlu ateş ölçümü yapılan anların sosyal medyaya sızması endişe yarattı.

Rusya'da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi
Sariye Nur Dönmez

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde bulunan Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görev yapan 28 yaşındaki laborant Darya Şhipilova'nın ani ve şüpheli ölümü ülkede endişeye neden oldu. Şhipilova'nın ölümünün ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, İrkutsk'tan gelen yolcuların olası veba vakalarına karşı ateş ölçümünden geçirildiği görülüyor.

Rusya da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi 1

UÇAKTAKİ GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki Darya Şhipilova'nın ani ve şüpheli ölümü, olası bir biyolojik risk tartışmasını beraberinde getirdi.

Olayın ardından Rusya'da İrkutsk'tan gelen yolculara yönelik kontroller yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde, olası veba vakalarına karşı yolcuların vücut sıcaklıklarının kontrol edilmesi salgına ilişkin tedirginlikleri artırdı.

Rusya da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi 2

YETKİLİLER VEBA BULGUSUNA RASTLANMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yetkililer ise daha önce Şhipilova'dan ve laboratuvardan alınan detaylı biyolojik örneklerin incelendiğini açıklamıştı. Yapılan incelemelerde personelin mesleki faaliyetleriyle ilişkili herhangi bir veba etkenine veya ölümcül mikroorganizmaya rastlanmadığı bildirilmişti.

Rusya da salgın paniği! Yolcular tek tek kontrol edildi 3

Yetkililerin açıklamasına rağmen sosyal medyada yayılan görüntüler akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan Laboratuvar kaynaklı bir salgın tehlikesinin bulunmadığını savunan resmi makamların açıklamalarına rağmen bölge halkı olayla ilgili gelişmeleri yakından takibi sürdürüyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemen ordusu: Liman kenti Muha Husilerden geri alındıYemen ordusu: Liman kenti Muha Husilerden geri alındı
Göçmen kaçakçılığı suç örgütüne operasyon! 14 kişi yakalandıGöçmen kaçakçılığı suç örgütüne operasyon! 14 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
veba Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.