Göçmen kaçakçılığı suç örgütüne operasyon! 14 kişi yakalandı

Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti yaptığı açıklamada 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımız koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda;

Düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiği, örgütün Türkiye yapılanmasının ise bu sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği ve örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı şahısların bulunduğu tespit edilmiştir. CMK’nın 135. maddesi kapsamında yürütülen iletişimin tespiti, fiziki takip, PTS incelemeleri ve mali analizler sonucunda şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldıkları, ayrıca suç gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri anlaşılmıştır.

Bu kapsamda; 05.10.2026 tarihinde İstanbul dahil 3 ilde ve Fransa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, dijital materyallere el konulmuştur.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde; 6,4 kilogram altın ile 162.000 Euro, 81.000 Dolar ve 386.000 TL nakit paraya el konulmuştur.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."