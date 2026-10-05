Otoyolda yakalandı: Tonlarca ürün imhaya gönderildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir kamyonetten toplam 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz et ve sakatat ürünü çıktı. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere teslim edilirken, araç sahibine 132 bin 108 lira idari para cezası kesildi.

KAMYONET SAPANCA GİŞELERİNDE DURDURULDU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü yaptı.

Kontroller sırasında durdurulan kamyonetin kasasını inceleyen ekipler, çok miktarda et ve sakatat ürünü bulunduğunu belirledi.

2 TON 809 KİLOGRAM MENŞEİ BELİRSİZ ÜRÜN ÇIKTI

Kamyonette yapılan incelemede 130 kilogram dana ciğer, 63 kilogram dana yürek, 65 kilogram dana böbrek, 287 kilogram dana eti, 497 kilogram dana sakatatı, 46 kilogram pöç, 1 ton 480 kilogram sakatat ürünü ve 241 kilogram dana fileto tespit edildi.

Ele geçirilen toplam 2 ton 809 kilogram ürünün menşeinin belirsiz olduğu belirlendi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Kamyonette bulunan et ve sakatat ürünleri, imha edilmek üzere Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sahibine ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 132 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır