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Oktay Saral’dan isim vermeden Ali Babacan’a tepki: “Siyasi fırsatçılara bırakılamaz”

Fon krizine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, isim vermeden DEVA lideri Ali Babacan’a yüklendi. Resmi açıklamaların gecikmesini de eleştiren Saral, “Oluşan bilgi boşluğunun ‘Yönetimde ben olsam çözerim’ diyerek kendisini kurtarıcı ilan eden siyasi fırsatçılara bırakılması kabul edilemez” dedi. Babacan, daha önce Bakan Şimşek’in yerinde olsa ne yapacağı sorusuna “Ben olsam zaten ya bunlar olmazdı ya da ben çoktan ayrılmış olurdum” diye yanıt vermişti.

Oktay Saral’dan isim vermeden Ali Babacan’a tepki: “Siyasi fırsatçılara bırakılamaz”

Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saral, sosyal medya paylaşımında hem kamu kurumlarına daha açık bilgilendirme çağrısı yaptı hem de isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef aldı.

"BIRAKIN KURUMLAR GÖREVİNİ YAPSIN"

Resmi açıklamaların gecikmesinin bilgi boşluğu yarattığını belirten Saral şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanılan fon krizi ile alakalı süreci sulandırmaya, zihinleri bulandırmaya ve piyasaları belirsizliğe sürükleyecek açıklamalara artık son verilmelidir. Böylesine ciddi bir süreçte herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli, kamuoyunun güvenini zedeleyecek söylemlerden uzak durmalıdır.

Bir taraf meseleyi “dış güçler” söylemine bağlayarak Millî İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır.

AK Parti, milyonlarca insanın emek verdiği büyük bir siyasi harekettir. Bu büyük yapı içerisinde art niyetli davranan, kişisel çıkar peşinde koşan kim varsa Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi gereken iradeyi ortaya koyacaktır.

Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hukuk, denetim ve devlet mekanizmaları kendi işini yapsın. Hiç kimse soruşturmanın yerine geçerek hüküm vermesin; hiç kimse de süreci kendi siyasi hesabına alet etmesin.

Oktay Saral’dan isim vermeden Ali Babacan’a tepki: “Siyasi fırsatçılara bırakılamaz” 1

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Ancak bununla birlikte süreç mutlaka şeffaf yürütülmelidir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere ilgili resmî kurumlarımız ve bürokratlarımız bu süreçte daha aktif olmalı, kamuoyunu düzenli ve açık biçimde bilgilendirmelidir. Ekonomik güvenin en temel şartı, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır.

“KENDİSİNİ KURTARICI İLAN EDEN SİYASİ FIRSATÇILAR”

Resmî açıklamaların gecikmesi, bilgi boşluğu oluşturulması ve bu boşluğun “Yönetimde ben olsam çözerim” diyerek kendisini kurtarıcı ilan eden siyasi fırsatçılara bırakılması kabul edilemez.

Süreç nereye giderse gitsin, kime uzanırsa uzansın; devletimizin gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Çünkü mesele yalnızca siyasi bir tartışma değil; vatandaşın devlete, ekonomiye, piyasalara ve adalete olan güven meselesidir!"

Oktay Saral’dan isim vermeden Ali Babacan’a tepki: “Siyasi fırsatçılara bırakılamaz” 2

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında fon krizini değerlendirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sistem içindeki konumunun zayıf olduğunu, müdahale edecek yeterli gücünün bulunmadığını savunmuştu. Şimşek’in yerinde kendisi olsa ne yapacağı sorusuna Babacan “Ben olsam zaten ya bunlar olmazdı ya da ben çoktan ayrılmış olurdum” diye yanıt vermişti.

Oktay Saral’dan isim vermeden Ali Babacan’a tepki: “Siyasi fırsatçılara bırakılamaz” 3

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Oktay Saral fon soruşturması
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