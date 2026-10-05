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Lüks aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyuyakaldı: "Horladım mı"

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Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, lüks spor otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, "Uyuyordum ya, horladım" mı diye sordu. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı noktalara kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı 10 milyonluk lüks otomobil sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

Lüks aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyuyakaldı: "Horladım mı" 1

Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada sürücüyü aramaya başladı. 10 dakikalık arama sonrası sürücü uyurken bulundu.

"UYUYORDUM YA, HORLADIM MI"

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Sonrasında gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü sonrasında polislerle sohbet etmeye başladı.

Lüks aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyuyakaldı: "Horladım mı" 2

Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi. Polis memurunun alkolmetreyi uzatması sonrası üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye, 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil ise 60 gün süreyle men edilerek otoparka çekildi.

Lüks aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü uyuyakaldı: "Horladım mı" 3

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahısın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu ve alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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lüks
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