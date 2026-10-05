Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Akçay Gümrük Limanı’ndan Midilli’ye sefer yapan Balıkesir Deniz Otobüsü (BADO), 2026 sezonunu tamamladı. 18 Temmuz’da başlayan Akçay-Midilli seferlerinin 27 Eylül itibarıyla sona erdiği bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma AŞ bünyesinde hizmet veren Balıkesir Deniz Otobüsü (BADO), sezonu yoğun ilgiyle tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle 27 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirilen Akçay Gümrük Limanı’ndan 18 Temmuz 2026 tarihinde ilk seferini yapan BADO Akçay-Midilli hattı, 27 Eylül’de sezonu kapattı.

Sezon boyunca vatandaşlar ve bölgeyi ziyaret eden tatilcilerden yoğun ilgi gören deniz otobüsü seferlerinin, Edremit ve çevresindeki turizm hareketliliğine katkı sunduğu belirtildi. Seferlerle birlikte bölgede oluşan hareketliliğin yerel esnafa da olumlu yansıdığı kaydedildi.

YENİ SEZONA DAHA ERKEN BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Sezonun tamamlanmasının ardından BADO’nun gelecek yıl daha erken tarihte seferlere başlamasının planlandığı bildirildi. Böylece özellikle turizm döneminde vatandaşlara daha uzun süre deniz ulaşımı hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’nin önümüzdeki dönemde BADO hizmetini güçlendirerek sürdürmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığı ifade edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır