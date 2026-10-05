Adana'nın en zengin kuyumcusuydu: Dükkanında silahla öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, saldırıda Zahir Cız başından, Hüseyin Altunbulduk ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.