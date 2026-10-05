HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'nın en zengin kuyumcusuydu: Dükkanında silahla öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız ile yanında bulunan Hüseyin Altunbulduk, iş yerinin önünde oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan 66 yaşındaki Cız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, karnından yaralanan Altunbulduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Adana'nın en zengin kuyumcusuydu: Dükkanında silahla öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, saldırıda Zahir Cız başından, Hüseyin Altunbulduk ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BADO sezonu yoğun ilgiyle tamamladıBADO sezonu yoğun ilgiyle tamamladı
Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında"Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında"

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.