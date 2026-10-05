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Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında"

Adana ve Osmaniye'deki depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Adana'nın risk altında olduğunu ifade etti.

Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında"
Recep Demircan

Dün Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. Yaşanan depremler bölgede paniğe yol açtı. Yetkililer meydana gelen depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Naci Görür den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında" 1

AFAD ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYINLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi. Bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu bildirilen raporda, bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

Naci Görür den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında" 2

NACİ GÖRÜR: "ADANA RİSK ALTINDA"

Depremler sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın risk altında olduğunu ifade etti.

Görür açıklamasında şunları ifade etti:

"Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı."

Naci Görür den peş peşe depremler sonrası açıklama! "Adana risk altında" 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana Osmaniye naci görür
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