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Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar

Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Betül Sayan Kaya’nın, 8 Nisan’da düzenlenen Dünya Romanlar Günü programında yan yana oturduğu görüntüler gündem oldu. Gazeteci Yıldıray Oğur, Kaya’nın kendi Instagram hesabından paylaştığı görüntülere dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar
Mehmet Hazar Gönüllü

Fon soruşturması kapsamında sermaye piyasalarında hisse işlemleriyle ilgili iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya konuşulmaya devam ediyor. Kaya bu kez altı ay önceki bir programın görüntüleriyle gündeme geldi.

İKİ İSİM AYNI MASADA YAN YANA

Karar yazarı Yıldıray Oğur, fon soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğinde Kaya’nın hemen yanında oturduğunu yazdı.

Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar 1

Kaya’nın o gün Instagram hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda da Erdin Özel’in aynı masada hemen yanında oturduğu görüldü.

Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar 2

BİRİ TUTUKLU, BİRİ İSTİFA ETTİ

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, fon soruşturması kapsamında 1 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ise kendisi ve eşinin hisse işlemlerine ilişkin “iddiaların bağımsız ve sağlıklı biçimde incelenebilmesi için” partideki görevlerinden istifa etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar 3

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Fatma Betül Sayan Kaya ak parti tera yatırım fon soruşturması
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