Fatma Betül Sayan Kaya ile Erdin Özel’in AK Parti programındaki görüntüleri gündem oldu: Aynı masada oturmuşlar

Fon soruşturması kapsamında sermaye piyasalarında hisse işlemleriyle ilgili iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya konuşulmaya devam ediyor. Kaya bu kez altı ay önceki bir programın görüntüleriyle gündeme geldi.
Karar yazarı Yıldıray Oğur, fon soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğinde Kaya’nın hemen yanında oturduğunu yazdı.
Kaya’nın o gün Instagram hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda da Erdin Özel’in aynı masada hemen yanında oturduğu görüldü.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, fon soruşturması kapsamında 1 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ise kendisi ve eşinin hisse işlemlerine ilişkin “iddiaların bağımsız ve sağlıklı biçimde incelenebilmesi için” partideki görevlerinden istifa etmişti.
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