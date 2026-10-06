İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Mısırlı bazı gazeteci, milletvekili ve çevrim içi içerik üreticileri, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır'a ve Sina Yarımadası'na yönelik tehdit içeren açıklamalarına yanıt olarak, Mısır'a yönelik olası bir "çılgınlığın bedelinin İsrail'in varlığının son bulması" olacağını vurguladı.

Smotrich’in Mısır’ı hedef alan sözlerinin ardından ülkede yönetime yakın isimler ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

CANLI YAYINDA TEPKİ

Mısır'daki Sada al-Balad kanalında yayınlanan "Sorumluluğum Altında" programının sunucusu gazeteci Ahmed Musa, Smotrich'in açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi.

"İSRAİL DİYE BİR YER KALMAZ"

Musa, İsrailli bakana hitaben, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz, konu bu kadar nettir. Sen Mısır'dan, Sina'dan ve dolayısıyla bir savaştan bahsediyorsun." dedi.

"SİNA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Savaşın bedelini İsrail'in geçmişte ödediğini hatırlatan Musa, "120 milyon Mısırlı vatanı uğruna ölmeye hazırdır. Bir darbeye 10 katıyla karşılık veririz. Geçmişte (1973 zaferinde) bunu yapanlar yine yapar. Mısır Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her koşulda vatanı savunmaya hazırdır. Sina kırmızı çizgimizdir, tek bir karışına dahi yaklaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

"ZAYIF KABADAYI"

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Smotrich'e tepki gösterdi.

Bekri, "Aşırı sağcı Smotrich Mısır'ı Sina'yı ele geçirmekle tehdit ediyor. Bu zayıf kabadayı Mısır'ı kolay bir lokma sanıyor. Keşke ordunuzu nasıl ezdiğimizi okusaydın bilgisiz adam. Bunu bir kez yapanlar tekrar yapabilir. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye ve onu ezmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"NE TEL AVİV KALIR NE NETANYAHU"

Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen Amr Edib de "Mbc Mısır" kanalındaki el-Hikaye adlı programında, Smotrich'e tepki gösterdi.

Edib, "Bizi denize dökmeden önce kendinizi kanalizasyonda bulursunuz. Ne (başkent) Tel Aviv kalır ne Ben Gurion Havalimanı ne de (Başbakan Binyamin) Netanyahu. Aramızdaki mesafe sadece birkaç metre." ifadelerini kullandı.

Mısırlı sosyal medya içerik üreticisi Luey el-Hatib ise Smotrich'i "siyasi anlayıştan yoksun ve akıl dışı söylemlerde bulunmakla" eleştirerek, konuşmadan önce ne hakkında konuştuğunu öğrenmesi gerektiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı zaferinin yıl dönümü arifesinde Haredi haber sitesi "Hashtiblach"a verdiği görüntülü mülakatta Mısır'ı hedef almıştı.

Smotrich, Mısır'dan gelebilecek olası bir hamleye ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ile İsrail arasında 1978 yılında imzalanan Camp David Barış Antlaşması uyarınca, İsrail 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan tamamen çekilmiş ve bölge silahsızlandırılmış statüyle Mısır egemenliğine geri dönmüştü.

Mısır makamlarından Smotrich'in beyanatlarına ilişkin henüz resmi bir devlet açıklaması yapılmadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır