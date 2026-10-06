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Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Fon krizinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! Yeni çıkan detayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde önemli görevlerde yer alan ve daha önce AK Parti'den 2 kez aday adayı olan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın 20 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı
Ufuk Dağ

Fon skandalında 'zamanında' çıkma kararı alarak yatırımcıların parasına göz koyanların isimleri bir bir ortaya çıkıyor. Son isim Adana siyasetinin yakından tanıdığı geçmişte iki kez AK Parti'den aday adayı olan ve bunun yanında hem Sağlık Bakanlığı'nda hem de Çalışma Bakanlığı'nda bazı görevlerde yer alan Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar oldu.

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL yle kaçtı 1

KAYA'YI 10'A KATLADI

Nacar'la ilgili ortaya atılan ve ses getiren en büyük iddia ise fon krizi patlamadan önce 20 milyar TL'sini çekerek yurt dışına kaçması oldu. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın skandalda 2,2 milyar TL kazandığı gündemi uzun süre meşgul ederken Nacar'ın bu miktarı 10'a katlaması dikkatlerden kaçmadı.

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL yle kaçtı 2

ORTAĞI TUTUKLANDI

Nacar'ın ortaklık yaptığı isimlerden Ali Göl ise aynı soruşturma kapsamında tutuklandı. Nacar ile Göl'ün ortaklığı ise şirket kayıtlarına da yansıdı. İki isim, başka bir ortak ile birlikte E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yüzde 63,85'lik hissesini Ağustos 2026'da devraldı. KAP'a göre üç ortağın şirketteki payı yüzde 21,28'er oranda.

Rekabet Kurulu da ağustosta E-Data'nın ortak kontrolünün Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve diğer ortakları tarafından devralınmasına izin verdi.

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL yle kaçtı 3

YENİ PARTİ'DEN ÖMER ÇELİK İDDİASI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede Nacar konusuna değinerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e bazı sorular yöneltti.

Emre şu ifadeleri kullandı;

Peki ben buradan soruyorum Sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Öyle ya, yani bir insan tatilini en yakın arkadaşıyla geçirir; madem bu sizin bu kadar yakın arkadaşınız, 20 milyar TL'lik vurgundan bahsediliyor ve parayla birlikte yurt dışında olduğu... Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması Osman Arıkan Nacar
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