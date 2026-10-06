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Mersin'de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer'in işlemleri sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 36 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Mersin'de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer'in işlemleri sürüyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 1

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 3

YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 6, MEZİTLİ BELEDİYESİ’NDE 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 4

10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 5

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

VAHAP SEÇER VE 35 KİŞİNİN İŞEMLERİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

Mersin de 2 belediye başkanı tutuklandı; Vahap Seçer in işlemleri sürüyor 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Belediye başkanı Mersin
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