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Rusya "yine savaş istiyorlar" demişti, Almanya'dan yanıt geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da kendilerini test ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor" demişti.

Rusya "yine savaş istiyorlar" demişti, Almanya'dan yanıt geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, Rusya ile ilgili açıklamada bulundu.

"MOSKOVA BİZİ TEST EDİYOR"

Merz, Rusya’nın saldırılarının uzun zamandan itibaren sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, kendilerinin de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru olduğunu söyleyerek, “Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, bunu yoğunlaştırdı. Moskova bizi test ediyor. Yalnızca bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da” ifadelerini kullandı.

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"NE BİZİ KORKUTMALARINA NE DE BÖLMELERİNE İZİN VERECEĞİZ"

Almanya’nın Ukrayna’ya olan desteğine de değinen Merz, “Almanya’da ve tüm Avrupa’da kalıcı olarak özgürlük ve barış düzeninin sağlanması için Ukrayna’ya destek veriyoruz. Ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz. Hedefimiz güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna’dır. Ukrayna'ya verilen destek, savaşı uzatmak için değil, Moskova’nın müzakere masasına oturması için yapılıyor” diye konuştu.

"ONLAR YİNE SAVAŞ İSTİYORLAR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor" demişti.

Rusya "yine savaş istiyorlar" demişti, Almanya dan yanıt geldi 1

Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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