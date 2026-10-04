Almanya Başbakanı Merz’den Kiev’e sürpriz ziyaret

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önümüzde yıl şubat ayında Rusya ile savaşında beşinci yıla girecek olan Ukrayna’ya destek için başkent Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde özel bir trenle Kiev’e gelen Friedrich Merz’e Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Almanya’da savunma ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 10 iş insanı eşlik etti.

Kiev tren istasyonuna varışta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Başbakan Merz, yaptığı açıklamada, "Yakında Ukrayna halkı için savaşın beşinci kışı başlayacak. Rusya şehirleri, evleri ve enerji santrallerini bombalıyor. Rusya durdurulmazsa, savaş makinesi er ya da geç bize yönelecektir" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy’e bize güvenebileceklerini söyleyeceğim"

Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Ukrayna’nın önünde kritik haftalar olduğunu belirterek, "Bugün Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e bize güvenebileceklerini söyleyeceğim. Almanya’nın güvenliği de bu savaşın sonucuna bağlı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya yeni askeri ve mali destek paketi

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Friedrich Merz’in Kiev ziyaretinde Ukrayna’ya yeni askeri ve mali destek paketini açıklayacak. Ayrıca savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ve Ukrayna’nın enerji altyapısının yeniden inşası ele alınacak. Merz’in Kiev ziyareti sırasında Almanya ile Ukrayna arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimine ilişkin anlaşmaların da sonuçlandırılması bekleniyor.

Başbakan seçildikten hemen sonra ilk kez ziyaretini yapmıştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 6 Mayıs 2025’te göreve seçildikten birkaç gün sonra 10 Mayıs 2025’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Kiev’i ziyaret etmişti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır