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İzmir’de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir’de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; ’silahlı yağma’, ’göçmen kaçakçılığı’ ve ’hükümlü/tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan E.Ç. isimli şahıs tespit edildi. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır arandığı belirtilen şüpheli şahsın, 29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan E.Ç.’nin adli birimlere sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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