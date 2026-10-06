SON DAKİKA | İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon!

Son dakika: Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye Başkanı Serdar Sandal'ın olduğu 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, savcılığın soruşturmaya dayanak olarak; Sayıştay müfettişlerinin incelemesini ve teftiş kurulu raporlarını dayanak gösterdiği öğrenildi.



Serdar Sandal

Yerel basında yer alan haberlerde; gözaltı listesinde CHP kamuoyunun yakından tanıdığı, geçmişte gençlik kolları il başkanlığı ve belediyenin eski Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış Berk Ulusal da yer aldığı ileri sürüldü.

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