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SON DAKİKA | İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon!

Son dakika haberi: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Eski belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon!
Devrim Karadağ

Son dakika: Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye Başkanı Serdar Sandal'ın olduğu 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, savcılığın soruşturmaya dayanak olarak; Sayıştay müfettişlerinin incelemesini ve teftiş kurulu raporlarını dayanak gösterdiği öğrenildi.

SON DAKİKA | İzmir de Bayraklı Belediyesi ne operasyon! 1
Serdar Sandal

Yerel basında yer alan haberlerde; gözaltı listesinde CHP kamuoyunun yakından tanıdığı, geçmişte gençlik kolları il başkanlığı ve belediyenin eski Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış Berk Ulusal da yer aldığı ileri sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Gözaltı İzmir Bayraklı son dakika
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