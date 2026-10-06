SON DAKİKA | İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon!

Son dakika: Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye Başkanı Serdar Sandal'ın olduğu 40 kişi için gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, savcılığın soruşturmaya dayanak olarak; Sayıştay müfettişlerinin incelemesini ve teftiş kurulu raporlarını dayanak gösterdiği öğrenildi.
Serdar Sandal
Yerel basında yer alan haberlerde; gözaltı listesinde CHP kamuoyunun yakından tanıdığı, geçmişte gençlik kolları il başkanlığı ve belediyenin eski Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış Berk Ulusal da yer aldığı ileri sürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum