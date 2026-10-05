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Cemil Tugay'dan Instagram'da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi

AK Parti’ye geçeceği iddiasıyla gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Instagram’da kendisine yöneltilen eleştirilere tek tek yanıt verdi. Telefonunu kapattığı öne sürülen Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden ayrılmasına ilişkin “Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim inanın kesinlikle yapmazdım” dedi. Tugay, parti değiştirme eleştirisine ise verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Cemil Tugay'dan Instagram'da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) istifası sonrasında AK Parti’ye geçeceği iddiaları yeniden gündeme gelen Cemil Tugay, bu kez Instagram’daki yanıtlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 1

ADD’DEN İSTİFASINA TEPKİ GELDİ: “BİLSEYDİM KESİNLİKLE YAPMAZDIM”

Bir kullanıcı, Tugay’ın ADD’den ayrılmasını AK Parti’ye geçiş iddialarıyla ilişkilendirerek eleştirdi. Tugay, derneğin adını düzelterek başladığı yanıtında üyeliğini sonlandırmasının siyasi bir anlam taşımadığını savundu:

“Derneğin adı Atatürk Derneği değil, ‘Atatürkçü Düşünce Derneği’. Siz üye misiniz bilmiyorum, ama bildiğim kadarıyla 86 milyon nüfuslu ülkemizde 59.000 civarında üyesi var. O zaman bu derneğe üye olmayan herkes Atatürkçü değil, ya da Atatürk’ü sevmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten hiçbir siyasi anlam taşımayan bir üyelik sonlandırmadır bu. Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim inanın kesinlikle yapmazdım. Yanlış anlaşıldığı için çok üzgünüm.”

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 2

“BEN OYUMU SİZ KAFANIZA GÖRE PARTİ DEĞİŞTİRİN DİYE VERMEDİM”

Bir başka kullanıcı ise “AK Parti’ye geçmeden yapabilirseniz yapın. Yoksa geçiş için bahane olarak algılanır. Ben oyumu siz kafanıza göre parti değiştirin diye vermedim” yorumuyla Tugay’a tepki gösterdi. Tugay, bu eleştiriye de belediye hizmetleri üzerinden karşılık verdi:

“‘Kafama göre’ ya da kişisel hesaplarla hiçbir şey yapmıyorum sevgili seçmenim. Bana oy verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bana verdiğiniz görev ‘İzmir’e en iyi şekilde belediye hizmetleri vermek’ diye düşünüyorum. O anlamda ben değil İzmir önemli. Çok rica ediyorum düşünerek hareket edelim hep birlikte. Benim çok çalışmak ve görev sürem içinde İzmir’in gelişimi ve sorunlarının giderilmesi adıne ne yapabiliyorsam yapmak dışında hiçbir gayem yok.”

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 3

“AK GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MI OLDUNUZ?”

“AK gençlik kolları başkanı mı oldunuz Cemil Bey?” sorusuna da yanıt veren Tugay, belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini söyledi:

“Bugüne kadar belediye başkanıydım, bundan sonra da görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder.”

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 4

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SORUYA DA CEVAP VERDİ

Bir kullanıcı, AK Parti’ye geçmesi halinde belediye çalışanlarını işten çıkarıp çıkarmayacağını sordu. Tugay’ın yanıtı şöyle oldu:

“Çalışan, işinde gücünde olan hiçbir kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz.”

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 5

“BENDEN ÖNCESİNİN HESABINI BENDEN Mİ SORUYORSUNUZ?”

Tugay, başka bir yanıtında görev süresini hatırlatarak “Sevgili Ebru Hanım, ben 2,5 yıldır başkanım. Benden öncesinin hesabını benden mi soruyorsunuz?” ifadelerini kullandı. İzmir’in geleceğine ilişkin bir başka yorumun altında ise şunları yazdı:

“Kimsenin üzülmesini kesinlikle istemem. İzmir’in kötü olmasını asla istemem. Tarihin neresinde nasıl anılacağımızı konuşmak ve hüküm vermek için erken diye düşünüyorum. İzmir iyi olsun da, ben tarihin bir yerinde olmakla falan ilgilenmiyorum.”

Cemil Tugay dan Instagram da yoğun mesai: Yorum yağmuruna tek tek yanıt verdi 6

'7 EKİM' İDDİASI

AK Parti’ye geçiş iddiaları sürerken Tugay’ın Instagram’da kendisine yöneltilen eleştirilere tek tek karşılık vermesi dikkat çekti.

Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda geçiş yapacağı öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram ak parti Cemil Tugay
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