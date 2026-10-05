Süleyman Soylu'dan çok sert Fatma Betül Sayan Kaya mesajı: ‘Bu davanın onunla işi yoktur’

Fon vurgunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Milletimize yanlış yapamayız" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPAN DIŞARI ÇIKAR"

Soylu, konuşmasında kamuoyunda tartışılan fon vurgununa ve skandala adı karışan kişilere doğrudan isim vermeden tepki gösterdi.

Soylu, "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz" dedi.

"15 TEMMUZ'DA ŞEHİTLER OLDU"

Davanın bugünlere büyük bedeller ödenerek geldiğini ifade eden Soylu, geçmişte yaşanan mağduriyetleri ve mücadeleleri hatırlattı.

Soylu, "Bu dava için insanlar asıldı. Bu dava için 15 Temmuz'da şehitler oldu. Bu dava için insanlar hapse girdiler. Bu dava için insanlar gözü yaşlı, üniversitelerin önüne geldiler; 'Ben çocuğumu okutamayacağım' dediler. Bu dava için evet, başına başörtüsünü takan kadınlar; oğlu üsteğmen oldu, oğlu albay oldu, oğlu paşa oldu, askeriyeden içeri giremedi" diye konuştu.

"MİLLET NE EMREDERSE ONUN EMRİNE AMADEYİZ"

Türkiye'nin geldiği noktaya şükrettiklerini dile getiren Soylu, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Soylu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükür olsun. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."